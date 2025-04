Controversie contro Sala: Incendio della Bandiera della NATO

Proseguono i cortei per il 25 aprile, Festa della Liberazione, con diverse tensioni a Milano e Roma. A Milano, il corteo è giunto in piazza Duomo nel pomeriggio, dove si sono alternati interventi delle istituzioni. Il presidente del comitato antifascista, Primo Minelli, ha ricevuto applausi per un suo riferimento a Papa Francesco. Tuttavia, i rappresentanti delle associazioni partigiane sono stati contestati dai Giovani palestinesi, che hanno fischiato al loro intervento. Questi ultimi hanno chiesto di poter partecipare ufficialmente agli eventi, esprimendo il loro desiderio di avere diritto di parola.

In piazza Duomo, sono state sventolate bandiere pro Gaza e si sono levati alcuni “Vergogna” da parte dei presenti, ma le contestazioni sono state di breve durata e il corteo ha potuto proseguire senza ulteriori problemi. Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato fischiato durante il suo discorso dai Giovani palestinesi.

A Roma, le manifestazioni hanno vissuto momenti di tensione con liti tra gruppi di studenti e militanti. In via Ostiense, è scoppiata una rissa tra gli studenti di Cambiare Rotta e quelli di Potere al Popolo contro manifestanti dell’Anpi. Successivamente, alcuni studenti hanno dato fuoco a bandiere della Nato, seguite anche da una bandiera dell’Unione Europea. Nonostante le tensioni, i cortei in entrambe le città hanno potuto proseguire, segnando la celebrazione della liberazione con episodi controversi.