Controversie al Lido: Gadot e Butler nella tempesta veneziana

Manca poco all’apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove il primo film presentato sarà La grazia di Paolo Sorrentino, il suo undicesimo lungometraggio. Tuttavia, l’attenzione si concentra su Gal Gadot e Gerard Butler, co-protagonisti del film In the Hand of Dante di Julian Schnabel, che sono al centro di una polemica. Il collettivo Venice4Palestine ha richiesto alla Biennale di ritirare l’invito a entrambi, accusandoli di sostenere il genocidio in corso a Gaza. L’appello è stato firmato da numerosi artisti del cinema e della musica, tra cui Matteo Garrone, Marco Bellocchio e Valeria Golino, tra gli altri. Nonostante la polemica, secondo l’Adnkronos, i due attori non avevano confermato la loro presenza al festival.

Gal Gadot, attrice e modella, è nata a Petah Tikva. Dopo aver vinto il titolo di Miss Israele, ha raggiunto la fama internazionale con il ruolo di Wonder Woman. Durante l’escalation dei bombardamenti su Gaza, ha espresso il suo sostegno al governo israeliano e invitato il mondo a prendere posizione contro gli atti violenti. Questa presa di posizione ha provocato reazioni contro di lei, portandola a ritrattare alcune dichiarazioni riguardo al flop del suo film Biancaneve, attribuendo il fallimento alle pressioni anti-israeliane.

Gerard Butler, attore scozzese, ha raggiunto la notorietà con il film 300. È stato coinvolto in iniziative di raccolta fondi a favore dell’IDF, l’esercito israeliano, e ha partecipato a eventi per sostenere i soldati e le loro famiglie. Anche se non ha legami diretti con Israele, ha dichiarato di amare il paese e di non temere le critiche sul suo sostegno a favore dell’IDF.