Controversia tra Conte e Grillo nel M5S: l’ex premier annulla il contratto da 300 mila euro, il comico reagisce

Il M5S si trova in un periodo di crisi interna. Giuseppe Conte, leader del partito, ha annunciato la fine della collaborazione contrattuale con Beppe Grillo, co-fondatore del movimento, a causa di un deterioramento irreversibile del rapporto. Il contratto di consulenza da 300 mila euro, che Grillo aveva con il M5S, sembra quindi essere a rischio. Nonostante ciò, lo staff di Grillo ha smentito questa situazione, affermando che il contratto è ancora in vigore.

Conte ha espresso la sua delusione riguardo al comportamento di Grillo, il quale, a suo avviso, ostacola un processo democratico di partecipazione che dovrebbe rifarsi agli ideali iniziali del M5S. L’ex premier ha sottolineato che lo scontro non è personale, ma rappresenta un conflitto all’interno della stessa comunità. Ha inoltre criticato Grillo per aver intrapreso una “controcomunicazione” che, secondo lui, giustifica la cessazione della collaborazione.

Grillo, dal canto suo, ha risposto indirettamente attraverso il suo blog, insinuando che alcune figure non comprendano il valore delle battaglie che il M5S sta conducendo. La situazione è accentuata dall’imminente Assemblea Costituente del M5S, che dovrebbe portare a una resa dei conti all’interno del partito.

Conte ha fatto riferimento ai motivi per cui Grillo riceveva un compenso: si trattava di un contratto per migliorare la comunicazione del partito. Per l’ex premier, però, è inaccettabile che Grillo venga pagato per un ruolo che dovrebbe avere un valore morale intrinseco. Ha già accennato in passato a questa possibilità, minacciando di interrompere la consulenza.

Dalla parte di Grillo, lo staff ribadisce che il contratto è attivo e non vi è alcuna comunicazione che attesti una sua cessazione imminente. Fonti interne al M5S hanno confermato che il contratto di Grillo scadrà nei prossimi mesi, ma Conte ha dichiarato che non ci saranno possibilità di rinnovo in queste attuali condizioni di conflitto.

La situazione all’interno del M5S sembra quindi destinata a deteriorarsi ulteriormente, con posizioni sempre più distanti tra Conte e Grillo, e con il futuro del partito che appare sempre più incerto.