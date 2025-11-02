Controversia sulle tariffe di Trump e potere dell’IEEPA negli USA

La Corte Suprema degli Stati Uniti esaminerà le argomentazioni relative all’uso da parte del presidente Trump dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per imporre tariffe, un elemento centrale della sua politica economica. I casi in questione, Learning Resources Inc. contro Trump e Trump contro VOS Selection Inc., saranno discussi il 5 novembre.

Il tribunale, che ha una maggioranza conservatrice di 6-3, ha già preso decisioni a favore dell’amministrazione Trump su questioni importanti. Tuttavia, un recente sondaggio ha rivelato che oltre il 40% degli americani ritiene che la Corte sia troppo conservatrice. Nonostante ciò, i giudici hanno emesso sentenze unanimi in una percentuale significativa dei casi recenti.

L’utilizzo dell’IEEPA da parte di Trump per imporre tariffe senza l’approvazione del Congresso ha suscitato preoccupazioni legali, poiché questa legge conferisce poteri ampi ai presidenti durante le emergenze, ma non è mai stata utilizzata in questo modo prima. Trump ha introdotto diverse tariffe per affrontare questioni come l’immigrazione e il deficit commerciale.

Nel caso Learning Resources Inc. contro Trump, due piccole aziende, che producono principalmente giocattoli in Cina, hanno visto crescere i costi delle importazioni a causa delle tariffe, minacciando la loro sostenibilità economica. A maggio, un tribunale distrettuale ha inizialmente emesso un’ingiunzione contro le tariffe, ma successivamente questa è stata sospesa.

In un altro caso, VOS Selection ha contestato le stesse tariffe al tribunale del commercio internazionale, il quale ha stabilito che l’IEEPA non concede al presidente un’autorità tariffaria illimitata. Le posizioni stanno suscitando discussioni sul potere tariffario attribuito al Congresso dalla Costituzione. In risposta alle decisioni dei tribunali, la Casa Bianca ha affermato che le tariffe rientrano nell’autorità del presidente, sostenendo l’uso dell’IEEPA.

L’importanza di questa questione economica è evidente, con esperti e politici che esprimono preoccupazione per le sue implicazioni future.