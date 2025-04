Controversia sul Minuto di Silenzio per Papa Francesco a Scuola: Denuncia al Ministero dell’Istruzione

In alcune scuole italiane, gli studenti hanno dovuto osservare un minuto di silenzio per la morte di papa Francesco, senza possibilità di astenersi. Questa decisione ha suscitato polemiche e proteste, in particolare dall’associazione Aduc, che ha promesso di denunciare il ministero dell’Istruzione per abuso di potere a causa della circolare che imponeva il raccoglimento. L’episodio si è verificato il 28 aprile, al rientro dalle vacanze pasquali, e ha visto studenti rimproverati per non aver partecipato.

Vincenzo Donvito Maxia, presidente dell’Aduc, ha sottolineato l’assurdità dell’obbligo, ricordando che gli alunni possono essere esentati dall’ora di religione cattolica. Anche l’Unione degli atei e agnostici ha espresso il proprio disappunto, citando altri casi di lutto nazionale, come quello per Silvio Berlusconi, in cui non si è svolto un minuto di silenzio. Inoltre, è stato menzionato il momento di raccoglimento per l’assassinio di Giulia Cecchettin, avvenuto senza proclami ufficiali, evidenziando la differenza rispetto alla morte naturale di un leader religioso come papa Francesco.

La circolare del Ministero dell’Istruzione, seguendo le indicazioni della Presidenza del Consiglio, stabiliva che il sabato del funerale le bandiere italiane ed europee dovessero essere issate a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici e che le cerimonie dovessero svolgersi con rispetto e sobrietà. Era previsto un minuto di raccoglimento alle 10 in tutte le scuole, da osservare nei giorni stabiliti.