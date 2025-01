Controversia sul Libro Scolastico: Ritirato il Testo Contenente Critiche a Salvini

Un libro di testo di inglese ha suscitato polemiche per le critiche alle politiche migratorie di Matteo Salvini, ex Ministro dell’Interno e leader della Lega. Il capitolo controverso, intitolato “Passi verso una cittadinanza attiva e responsabile”, affermava che il consiglio dei ministri aveva revocato molte delle politiche più problematiche del governo Salvini. Questa affermazione, tratta da Reliefweb.int, ha portato alla denuncia da parte di Giulio Bonzanini, consigliere della Lega.

Il Ministero dell’Istruzione, guidato da Giuseppe Valditara della Lega, ha definito il contenuto inappropriato per un manuale didattico, accusandolo di essere di parte. Di conseguenza, la casa editrice Clitt ha ritirato l’edizione online del libro e annunciato l’intenzione di pubblicarne una versione corretta.

Sebbene le copie fisiche rimangano utilizzabili in alcune scuole, i dirigenti scolastici sono stati invitati a non affrontare i contenuti controversi in classe. L’Associazione Italiana Editori (Aie) ha richiamato l’importanza di garantire la pluralità delle idee nei testi scolastici, mentre il Ministero ha sottolineato l’urgenza di evitare contenuti politicizzati.

Roberto Vannacci, europarlamentare leghista, ha criticato il libro definendolo “propaganda politica” e ha messo in discussione il ruolo di alcune scuole nell’adottare ideologie attraverso materiali didattici. La situazione ha evidenziato le difficoltà nel bilanciare l’informazione didattica con correttezza e imparzialità.