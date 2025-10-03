Controversia su pacchetto retributivo per Elon Musk in USA

Un gruppo di azionisti di Tesla, inclusi il SOC Investment Group e funzionari statali, ha chiesto agli investitori di votare contro il pacchetto retributivo da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk durante l’assemblea di novembre, come riportato in un documento depositato alle autorità di regolamentazione.

La coalizione, che comprende tesorieri di stato del Nevada, New Mexico e Connecticut, ha esortato a opporsi alla rielezione di alcuni membri del consiglio di amministrazione, tra cui Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia e Kathleen Wilson-Thompson. I motivi citati includono la cosiddetta “ricerca incessante” del consiglio nel voler trattenere Musk, che avrebbe rallentato il raggiungimento degli obiettivi chiave stabiliti nell’ultima assemblea annuale. Il gruppo ha anche evidenziato una diminuzione delle performance operative e finanziarie, e una carenza di controllo sulla gestione.

Nonostante Tesla abbia registrato consegne trimestrali da record, ci sono preoccupazioni che il termine del credito d’imposta per i veicoli elettrici possa portare a una diminuzione delle vendite. Il mese precedente, il consiglio di amministrazione di Tesla ha presentato un piano di compensi da 1.000 miliardi per Musk, definendolo il più grande mai visto, con obiettivi di performance ambiziosi che mirano a soddisfare le richieste del CEO per un maggiore controllo sulla società.

Tra gli oppositori del pacchetto c’è Brad Lander, controllore della città di New York, noto critico del consiglio di amministrazione di Tesla. Anche se i fondi pensione della città non sono tra i principali azionisti, Lander è attivo in campagne di riforma nelle assemblee annuali.

In risposta alla lettera, Tesla ha affermato che il piano di incentivi lega la retribuzione di Musk alla creazione di valore per gli azionisti, specificando che senza risultati Musk non riceverà compensi.