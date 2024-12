Controversia su Mario Sechi: Un Ritorno al Passato

Nell’ultimo giorno del 2024, il Libero Quotidiano ha scelto Benito Mussolini come “uomo dell’anno”, suscitando ampie polemiche. La motivazione, rilasciata dal direttore Mario Sechi in un editoriale, ha evidenziato come il leader fascista continui a essere un’ossessione per la sinistra italiana, 80 anni dopo la caduta del fascismo. Il 2024 coincide con il centenario dell’omicidio del deputato Giacomo Matteotti, rapito e assassinato da una squadra fascista nel 1924, un evento che ha alimentato il dibattito sul fascismo e la sua eredità. Sechi ha affermato che l’anno è stato caratterizzato da discussioni, polemiche e produzioni culturali, tutte incentrate su Mussolini, il “Duce”, il quale, secondo lui, rappresenta un fantasma che continua a dominare la politica e la cultura italiana.

Nella selezione dell’uomo dell’anno, erano rimasti in gara nomi illustri come Donald Trump, Elon Musk and Javier Milei, ma alla fine la scelta è ricaduta su Mussolini. Durante una riunione di redazione, la reazione di ilarità ha segnalato che la decisione era stata presa. Sechi ha voluto sottolineare che questa scelta riflette il “perfect” stile del giornale.

La dedicazione della prima pagina a Mussolini ha generato una reazione negativa sui social media. Molti utenti hanno definito la decisione “agghiacciante” e “ridicolo”, con critiche che evidenziano la sensibilità di un tema così controverso. Un utente ha commentato che l’essere antifascisti oggi è considerata la cosa più importante.

Questo non è il primo episodio in cui Mussolini viene eletto “uomo dell’anno”. Nel 2017, il quotidiano Il Tempo aveva già fatto una scelta simile, allora guidato da Gian Marco Chiocci, suscitando anch’essa polemiche. L’elezione di Mussolini da parte di Libero Quotidiano si inserisce dunque in un contesto più ampio di discussione sulla figura del fascismo in Italia e sul suo impatto nella società contemporanea, segnalando la persistenza di interessi e tensioni legate a questo capitolo oscuro della storia italiana.