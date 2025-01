Controversia su Almirante nel Giorno della Memoria: Vaccari del Pd chiede la rimozione del nome dai luoghi pubblici

Il deputato del PD Stefano Vaccari ha espresso la necessità di rimuovere il nome di Giorgio Almirante da strade e piazze italiane per commemorare le vittime dell’Olocausto, sottolineando l’importanza di affrontare un “terribile passato”. Vaccari ha riportato il fondatore del Movimento Sociale Italiano, il quale ha sostenuto ideologie razziste e fasciste nei suoi scritti, come nel caso della rivista “La difesa della Razza”. Il deputato ha citato frasi di Almirante che evidenziano il suo attaccamento al razzismo e la sua ammirazione per Mussolini.

Vaccari ha notato che, nonostante il Giorno della Memoria, le amministrazioni di destra continuano a intitolare luoghi pubblici ad Almirante, con 81 nomine in totale, l’ultima delle quali a Grosseto. Ha definito “ignobile” celebrare questa ricorrenza senza fare i conti con il passato fascista, richiamando l’attenzione sui “rigurgiti fascisti” che tornano in Italia, ben tollerati da una destra che mantiene simboli legati al ventennio.

Il Giorno della Memoria si celebra il 27 gennaio in ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945 e per commemorare le vittime della Shoah, una ricorrenza riconosciuta internazionalmente dal 2005. Vaccari ha concluso il suo messaggio sottolineando l’importanza di una riflessione critica sulla storia e le sue implicazioni.