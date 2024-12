Controversia per l’esclusione di Tony Effe dal Concerto di Capodanno a Roma: Lettera delle donne di Pd e Azione a Gualtieri

L’annuncio della partecipazione di Tony Effe al concerto di Capodanno di Roma ha suscitato forti polemiche. L’artista è atteso al Circo Massimo per la serata del 31 dicembre, dove condividerà il palco con Mahmood e Mara Sattei. Tuttavia, la sua presenza è contestata sia da esponenti del consiglio municipale sia da alcuni attivisti del Partito Democratico, che hanno inviato una lettera al sindaco Roberto Gualtieri per richiederne l’esclusione dall’evento.

Il concerto di Capodanno rappresenta un appuntamento tradizionale nella capitale, ma la partecipazione di Tony Effe ha diviso l’opinione pubblica. Marco Miccoli, dirigente del PD di Roma e Lazio, ha espresso il suo disappunto, sottolineando la qualità dell’artista in contrapposizione con il suo messaggio. Anche Federico Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha criticato l’invito all’artista, citando precedenti controversi legati ad altri artisti sul palco in passato e accusando il PD di incoerenza per non aver preso posizione contro di lui.

In aggiunta, un gruppo di consigliere municipali di Azione, guidato da Flavia de Gregorio, ha sottolineato le ragioni della loro protesta, esprimendo profonda offesa per la scelta di invitare Tony Effe. Queste esponenti, attive nella lotta contro la violenza di genere, hanno chiesto al sindaco di riconsiderare la decisione. Nella lettera, viene evidenziato come i testi di Tony Effe veicolino messaggi considerati offensivi verso le donne e normalizzino comportamenti violenti, contraddicendo le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Le firmatarie fanno riferimento a “linguaggi che perpetuano stereotipi dannosi”, accusando l’artista di incitare alla sopraffazione attraverso le sue canzoni. Nonostante le polemiche e le critiche mosse, al momento Tony Effe non ha rilasciato commenti sui social riguardo alla sua partecipazione al concerto. La situazione continua a generare dibattito, evidenziando l’importanza della rappresentazione artistica e la responsabilità sociale degli artisti nel contesto contemporaneo.