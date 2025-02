Controversia per la consigliera FdI Silvia Colombo a Treviglio: ‘Dimettiti’ dopo il no alle sedute da remoto per le donne in gravidanza

Una frase della consigliera di Fratelli d’Italia, Silvia Colombo, durante una seduta del Consiglio Comunale di Treviglio ha suscitato polemiche. Colombo ha reagito negativamente a una mozione presentata dalla capogruppo del Partito Democratico, Matilde Tura, che proponeva di consentire la partecipazione da remoto per le consigliere in gravidanza a rischio e per i neogenitori. Colombo ha affermato che chi occupa il ruolo di consigliere comunale deve prioritariamente partecipare alle sedute, suggerendo che in caso contrario bisognerebbe dimettersi. Le sue parole hanno provocato un’immediata reazione da parte del Pd, definendo la sua affermazione “imbarazzante” e “di una visione medievale”.

Matilde Tura ha criticato Colombo sui social, evidenziando l’incoerenza di Fratelli d’Italia, un partito che proclama a gran voce la promozione della natalità ma si oppone a misure che accompagnerebbero tale promozione. Anche Pierfrancesco Majorino ha sollecitato un chiarimento sulla posizione di Giorgia Meloni riguardo a questo tema. Davide Casati, del Pd, ha descritto le affermazioni della Colombo come incredibili, affermando che impedire alle donne in gravidanza o ai neogenitori di partecipare da remoto a sedute consiliari è inconcepibile.

Ulteriori critiche sono arrivate anche dal Movimento 5 Stelle e da Italia Viva, sottolineando come queste affermazioni rappresentino un regresso per i diritti delle donne, con richieste di scuse da parte di Colombo. Le polemiche evidenziano la distanza tra le dichiarazioni di principio e le concrete politiche sulla famiglia e la maternità.