Controversia al Ministero dell’Istruzione: Giorgia Meloni Difende Valditara dopo le Critiche sul Patriarcato

Nella notte del 20 novembre, sono apparse scritte offensive contro il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sulle mura esterne del Ministero a Roma. I messaggi, tra cui “104 morti di Stato, non è l’immigrazione ma la vostra educazione” e “Valditara fai schifo, non può patriarcare per sempre, dimettiti”, erano accompagnati da simboli anarchici e dalla stella a cinque punte. In risposta, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso pubblicamente il ministro.

Le dichiarazioni di Valditara, rilasciate durante un intervento alla Camera per la presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, avevano suscitato polemiche. Il ministro ha espresso opinioni controverse sul patriarcato, ritenendolo un fenomeno giuridico concluso con la riforma del diritto di famiglia del 1975, ma ha anche riconosciuto che il maschilismo persiste nella società. Ha discusso inoltre di come l’aumento delle violenze sessuali possa essere influenzato dalla marginalità e dall’immigrazione irregolare.

Le scritte sul Ministero sono state interpretate come una reazione diretta alle posizioni espresse da Valditara, anche se gli autori rimangono ignoti. Elena Cecchettin, sorella della vittima Giulia, ha criticato le dichiarazioni del ministro, accusando il governo di usare temi delicati per propaganda politica. Ha sottolineato che, se il governo si concentrasse sull’ascolto piuttosto che sulla propaganda, molte donne non continuerebbero a morire ogni anno.

Il discorso di Valditara ha acceso un vivace dibattito politico su patriarcato, immigrazione e violenza di genere, evidenziando le difficoltà di un dialogo costruttivo su questi argomenti. Mentre le forze dell’ordine indagano sulle scritte, emergono forti contrasti tra sostenitori e critici del ministro, con alcuni che lo accusano di semplificazioni pericolose in un contesto così complexo.

In difesa di Valditara, Giorgia Meloni ha scritto su X (ex Twitter) che le scritte intimidatorie e i simboli anarchici rappresentano un gesto vile e inaccettabile, esprimendo piena solidarietà al ministro e affermando che il suo impegno non sarà ostacolato da queste provocazioni.