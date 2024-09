Controversia a Milano: Barbara contro l’intitolazione di Malpensa a Berlusconi

La decisione del Comune di Milano di opporsi all’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi ha generato una vivace controversia politica. Il sindaco Giuseppe Sala guida questa iniziativa, che ha suscitato forti reazioni critiche dalla Lega, dai sostenitori di Berlusconi e persino dalla sua famiglia, in particolare dalla figlia Barbara.

Barbara Berlusconi ha espresso la sua amarezza, denunciando che il sindaco stia strumentalizzando la figura del padre per deviare l’attenzione dalle problematiche amministrative di Milano. In un’intervista, ha accusato Sala di utilizzare la questione dell’intitolazione come mera propaganda politica, ignorando i problemi reali che affliggono la città, come quelli legati alla sicurezza, allo stadio e all’immobilismo edilizio. Ha sottolineato che, in qualità di figlia, è delusa dal fatto che il sindaco della città tanto amata da suo padre faccia leva sulla sua figura per distogliere l’attenzione dalle proprie difficoltà.

Anche la Lega ha colto l’occasione per criticare Sala, affermando che la sua priorità dovrebbe essere affrontare le questioni urgenti che Milano deve fronteggiare, invece di dedicare tempo ad annullare l’intitolazione a un “grande milanese” come Berlusconi. In una nota, il partito di Matteo Salvini ha evidenziato come Milano sia tra le città più insicure d’Italia e come non ci sia ancora una soluzione per il nuovo stadio, mentre la giunta si concentra su questioni di minore rilevanza.

Il Comune di Milano ha confermato la sua partecipazione al ricorso presentato da nove Comuni del Consorzio Urbanistico Volontario (Cuv), i quali affermano di non essere stati adeguatamente consultati prima che l’Enac decidesse di intitolare l’aeroporto a Berlusconi. Nonostante l’associazione al ricorso, nessuna novità è stata comunicata riguardo alle tempistiche per la presentazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar).

Questa disputa ha messo in luce la divisione politica all’interno della città e la rilevanza della figura di Berlusconi, il quale continua a suscitare forti emozioni e reazioni contrastanti tra i vari attori politici e la società milanese.