Controversia a Firenze: Karaoke e Lingua Napoletana, la Replica del Proprietario

Pasquale Abbatiello, uno studente di 26 anni di Benevento, ha accusato di razzismo il Red Garter, un locale storico di Firenze, perché gli sarebbe stato vietato di cantare una canzone in napoletano durante una sessione di karaoke a Capodanno. Il titolare del pub, Riccardo Tarantoli, ha respinto le accuse, sostenendo che la regola del locale consente di cantare solo una canzone a persona, mentre Abbatiello afferma di non essersi ancora esibito.

Il brano che il giovane voleva cantare è “Tu si a fine do munno” di Angelo Famao, una canzone che presenta parti in dialetto napoletano. Abbatiello ha interpretato il rifiuto come un atto di discriminazione culturale, esprimendo sorpresa per il trattamento ricevuto e affermando che ciò offende la sua cultura e le sue radici. In risposta, Tarantoli ha spiegato che chi partecipa al karaoke può ripresentarsi solo se c’è tempo disponibile e ha insistito sul fatto che non vi è stata alcuna discriminazione. Tuttavia, la versione di Tarantoli è stata messa in discussione dallo stesso Abbatiello e da recensioni online che suggeriscono un atteggiamento razzista da parte dello staff.

Il Red Garter vanta oltre sessant’anni di storia, avendo iniziato la sua attività per mano di John Francis Correa, un americano. Recentemente, il locale ha organizzato un concerto gratuito con Edoardo Bennato, un celebre artista napoletano, al fine di sottolineare il suo impegno verso la cultura partenopea. Tarantoli si è chiesto come ci si possa considerare discriminatori con un ospite così rappresentativo della tradizione napoletana.

Inoltre, alcuni video condivisi sui social dal locale mostrano i clienti che cantano brani tradizionali napoletani, come “O’ surdato ‘nnammurato”, sostenendo così la versione del titolare. La controversia ha suscitato interesse e dibattito sui temi della cultura e dell’inclusione, ponendo l’accento su come le regole di un locale possano influenzare le esperienze dei clienti e il loro senso di appartenenza. La situazione rimane tesa, con Abbatiello che continua a sostenere le sue accuse di razzismo.