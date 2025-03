Contromisure dell’UE ai dazi statunitensi annunciate da Von der Leyen

Da questa mattina, gli Stati Uniti hanno implementato dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, una misura che l’Unione Europea condanna profondamente. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che i dazi sono tasse dannose per aziende e consumatori, creando incertezze economiche e mettendo a rischio i posti di lavoro. I prezzi aumenteranno sia in Europa che negli Stati Uniti. Pertanto, l’Unione Europea deve intervenire per proteggere le proprie aziende e consumatori. Le contromisure annunciate oggi sono forti ma proporzionate, rispondendo a dazi americani per un valore di 28 miliardi di dollari con misure per 26 miliardi di euro.

Un mese fa, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per imporre i dazi, colpendo esportazioni dell’UE per circa 26 miliardi di euro. L’Unione Europea, soprattutto la Germania, è un importante esportatore di acciaio negli Stati Uniti e aveva avvertito che avrebbe reagito a tali misure. Durante il primo mandato di Trump, Bruxelles aveva già risposto con dazi per 2,8 miliardi di euro su merci statunitensi.