Controllore ControlLogix 5590: Innovazione nell’Automazione Italiana

Le aziende manifatturiere affrontano numerose sfide, tra cui la crescente concorrenza globale, la carenza di personale e i rischi legati alla sicurezza e alla cybersecurity. Inoltre, sistemi di controllo e gestione dei dati non connessi e basati su tecnologie proprietarie complicano ulteriormente la situazione, mantenendo elevati i costi e riducendo la flessibilità.

Rockwell Automation ha introdotto il controllore ControlLogix 5590, progettato specificamente per aiutare le aziende a superare queste difficoltà e ottenere un maggiore controllo sulle proprie operazioni. Questo controllore offre tre caratteristiche principali: sicurezza integrata, prestazioni elevate e progettazione semplificata.

La sicurezza funzionale integrata, certificata secondo rigorosi standard globali, protegge persone e apparecchiature senza richiedere modelli di sicurezza separati, semplificando i sistemi e aumentando l’affidabilità. La cybersecurity integrata difende i sistemi dalle minacce informatiche attuali e future, aderendo a standard come l’IEC 62443.

Per quanto riguarda le prestazioni, il ControlLogix 5590 è dotato di elaborazione ad alta velocità e memoria estesa, rendendolo adatto per operazioni complesse in diversi ambiti, come il controllo di processo, la produzione a lotti, il controllo assi e la robotica. Ciò permette di sviluppare un’architettura scalabile su un’unica piattaforma interoperabile.

La progettazione semplificata è facilitata dall’integrazione di un’unica suite software, che comprende Studio 5000 Logix Designer e FactoryTalk Design Studio. Questo approccio velocizza lo sviluppo e la messa in servizio, ottimizzando i flussi di lavoro aziendali. FactoryTalk Design Studio supporterà i modelli ControlLogix 5590 Standard e XT, con un futuro supporto per il modello dedicato al processo.

Il controllore ControlLogix 5590 rappresenta quindi un significativo passo avanti nell’automazione industriale, consentendo la creazione di sistemi più intelligenti e sicuri.