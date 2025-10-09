Controllo gatti ad Avezzano: sterilizzazione e benessere animale

Il Comune di Avezzano avvia un progetto innovativo per il controllo demografico e la riduzione dei gatti liberi in città. L’assessore al benessere degli animali, Cinzia Basilico, coordina l’iniziativa, che prevede una campagna di sterilizzazione e microchippatura, con il supporto di volontari e associazioni locali.

Dopo un’accurata fase di preparazione, sono stati coinvolti cinque ambulatori veterinari che parteciperanno al progetto promosso dal dottor Nicola Pisegna Orlando, responsabile dei Piani di Sorveglianza della Asl. L’obiettivo è gestire le colonie feline in modo sistematico, attraverso la creazione di un tavolo di lavoro con i vari referenti del territorio.

La legge regionale numero 47 del 2013 stabilisce che i cittadini debbano segnalare la presenza di gatti liberi, diventando responsabili delle colonie felini. Tuttavia, molti cittadini potrebbero non voler assumere tale responsabilità. In questo contesto, il Comune si propone di facilitare il processo, riducendo oneri e tempi.

Il progetto comprende una rete di controllo e riduzione dei gatti non organizzati in colonie. Gli attori locali saranno coinvolti in un piano più ampio che prevede il censimento e la geolocalizzazione dei gatti liberi. Seguirà il recupero degli animali, la sterilizzazione e la microchippatura, con i costi coperti dall’amministrazione comunale.

Queste misure non solo alleggeriranno i cittadini da responsabilità dirette, ma contribuiranno anche a migliorare la salute pubblica, riducendo il rischio di malattie trasmissibili e migliorando l’igiene urbana. Inoltre, il progetto mira a minimizzare il rischio di incidenti stradali causati dalla presenza di gatti liberi.