Controllo fauna selvatica: interventi urgenti nel Lazio

Il commissario straordinario per la fauna selvatica, Vito Consoli, ha fornito chiarimenti sul bando attuativo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 454, che offre supporto ai Comuni per il controllo degli animali domestici inselvatichiti. Questo provvedimento, conforme alla legge regionale, é stato inviato all’ISPRA per una valutazione, la quale ha dato un parere positivo evidenziando l’urgenza di rimuovere tali animali, sia per la salute pubblica che per la salvaguardia dell’ambiente e delle attività agricole.

Negli ultimi tempi, sono aumentati i casi di animali inselvatichiti nelle zone periferiche del Lazio, generando problemi di sicurezza e decoro urbano. Le misure finora adottate hanno dimostrato di essere insufficienti a causa della complessità del fenomeno e della mancanza di operatori qualificati. Pertanto, il bando della Regione prevede un aiuto concreto ai Comuni, rimborsando le spese per le catture, anche attraverso ditte specializzate equipaggiate con tecnologie avanzate come droni e fototrappole.

Il piano operativo delineato prevede una serie di passaggi: mappatura delle aree, identificazione degli animali e valutazione della pericolosità. Le catture dovranno essere selettive e, in alcune occasioni, potrà esserci un abbattimento di animali particolarmente aggressivi. Se gli animali catturati saranno dichiarati sani, i bovini potranno essere registrati e trasferiti a allevamenti autorizzati o associazioni di protezione, mentre gli equidi, se privi di identificazione, potrebbero essere destinati ad attività ippico-sportive, enti di ippoterapia o associazioni che operano con gli animali.