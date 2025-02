Controllo e Repressione: Manganelli, Regime e Strategia Politica

Willie Peyote torna a Sanremo nel 2025 con il brano “Grazie ma no grazie”, un pezzo che rappresenta un forte attacco all’ipocrisia e ai nostalgici del regime. Questa partecipazione è significativa, poiché coincide con la pubblicazione di una nuova edizione dell’album “Sulla Riva del Fiume”, che includerà quattro inediti, tra cui il brano sanremese.

Il testo di “Grazie ma no grazie” affronta tematiche politiche, evidenziando la critica a coloro che alimentano il vittimismo e a chi supporta il regime. Willie Peyote utilizza riferimenti a manganelli e incoerenze politiche per esprimere il suo dissenso verso certe dinamiche sociali. Durante un’intervista, ha spiegato che il brano trae ispirazione dal “Cyrano de Bergerac” e invita alla riflessione su situazioni in cui ci si trova spesso coinvolti, cercando di evitare discussioni superficiali.

L’artista ha descritto il pezzo come una riflessione sull’Italia, trattata con ironia, in un tempo in cui c’è bisogno di leggerezza e consapevolezza. La canzone, quindi, si propone di sviare i discorsi inutili, usando un linguaggio diretto e provocatorio. La nuova edizione di “Sulla Riva del Fiume” è attesa con entusiasmo e verrà rilasciata il 14 febbraio 2025, un giorno simbolico che coincide con la festa di San Valentino. Già nel 2021, Willie Peyote aveva partecipato a Sanremo con il brano “Mai dire mai (La locura)”, vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”.