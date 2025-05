Controllo del Territorio a Cirò Marina: Lotta allo Spaccio

Un’operazione di controllo del territorio è stata svolta dalla Polizia a Cirò Marina, su incarico del Questore di Crotone, Renato Panvino, con l’obiettivo di prevenire e reprimere reati, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati impiegati diversi equipaggi delle forze dell’ordine.

Durante l’operazione, sono state controllate 132 persone, di cui 28 risultate positive nei database di Polizia e 11 cittadini extracomunitari. Sono stati effettuati 17 controlli domiciliari su individui con precedenti e controllati 57 veicoli. Complessivamente, sono state elevate 4 sanzioni al Codice della Strada e verificato 1 esercizio commerciale.

In un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con sala giochi, la Polizia Amministrativa ha identificato 2 avventori e una dipendente non in regola. È emerso anche l’uso di un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Il titolare è stato sanzionato per diverse irregolarità, tra cui la mancata esposizione del cartello degli orari e la vendita di prodotti alimentari con etichettatura non conforme. Durante l’operazione, sono stati sequestrati 29,593 kg di prodotti alimentari e 8 litri di bevande analcoliche.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it