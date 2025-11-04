Controllo ambientale in Abruzzo: ricorso per orsi e uccelli

Le associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA), Salviamo l’Orso e LNDC Animal Protection hanno presentato un ricorso al TAR dell’Aquila contro la decisione della Regione Abruzzo di estendere fino al 2027 il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), la cui scadenza era inizialmente prevista per il 2025.

I ricorrenti sostengono che questa proroga sia illegittima, poiché è stata approvata senza le necessarie valutazioni ambientali e senza un aggiornamento dei dati faunistici richiesti dalla legge. Il PFVR è un documento fondamentale per la gestione della fauna selvatica e deve avere una durata limitata a cinque anni, basandosi su analisi scientifiche attuali, piuttosto che essere semplicemente prorogato.

Gli avvocati Michele Pezone e Herbert Simone, che rappresentano le associazioni, evidenziano come la Regione abbia affermato che non ci siano stati cambiamenti ambientali significativi. Tuttavia, ci sono studi recenti che segnalano criticità per importanti specie come l’orso bruno marsicano, il nibbio reale e l’aquila reale, minacciate anche dalla contaminazione da piombo dovuta all’attività venatoria.

Stefano Orlandini, Presidente di Salviamo l’Orso, sottolinea che l’espansione dell’orso bruno marsicano in nuove aree è un indicatore positivo che richiede misure di conservazione mirate. La Presidentessa della LNDC, Piera Rosati, critica la mancanza di una visione ambientale da parte dell’amministrazione regionale, sottolineando che negli ultimi anni sono stati persi oltre 1.300 ettari di suolo naturale in Abruzzo.

Augusto De Sanctis della SOA afferma che la proroga evidenzia un insufficiente monitoraggio ambientale, che dovrebbe considerarne più di 40 indicatori, dai dati sulla fauna all’uso del piombo. Ora, la decisione sull’esito del ricorso spetta al TAR dell’Aquila, che dovrà valutare se la proroga rimarrà in vigore o sarà annullata per mancanza di basi scientifiche e ambientali.