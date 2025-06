Controlli svelano irregolarità nei centri estetici italiani

Dopo la morte di una donna durante un intervento di liposuzione a Roma, i Carabinieri del Nas hanno sequestrato 14 centri di medicina estetica in tutta Italia. L’operazione, condotta in collaborazione con il ministero della Salute, ha portato al sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore di 3,5 milioni di euro e ha accertato 32 illeciti penali, tra cui l’esercizio abusivo della professione sanitaria e irregolarità nella gestione dei farmaci. Sono state anche inflitte 156 sanzioni amministrative per violazioni normativi regionali.

I controlli, iniziati all’inizio del 2025 e intensificati a maggio, hanno coinvolto 1.160 ispezioni e hanno rivelato 132 situazioni non conformi, portando al deferimento di 104 responsabili. In alcuni casi gravi, sono stati scoperti ambulatori polispecialistici operanti senza autorizzazione e persone che effettuavano interventi estetici senza abilitazione.

In particolare, è emerso il caso di una struttura denunciata per l’assenza di autorizzazioni, e un’altra persona è stata deferita per aver eseguito illegalmente iniezioni di acido ialuronico. Inoltre, durante un controllo in una farmacia, sono state sequestrate aree destinate ad attività estetica abusive.

Particolare attenzione è stata riservata anche al monitoraggio online per contrastare la pubblicità illecita di medicinali e dispositivi non autorizzati. Il Nas ha messo in guardia circa le gravi conseguenze di prestazioni effettuate senza adeguata preparazione e in ambienti non conformi.

