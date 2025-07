Controlli sulle esportazioni di chip: nuova era per l’IA USA

Negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump ha raccomandato l’implementazione di controlli sulle esportazioni di chip avanzati per l’intelligenza artificiale (IA), generando approvazione bipartisan tra i legislatori. Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio volto a valorizzare le esportazioni di hardware e software per l’IA verso gli alleati e a semplificare le normative ambientali per la costruzione di centri dati.

Il piano propone che gli Stati Uniti continuino a negare l’accesso ai chip di IA di aziende come Nvidia e AMD a Paesi considerati problematici, come la Cina. È stata evidenziata la necessità di utilizzare tecnologie di verifica della posizione, sia nuove che già esistenti, per garantire che i chip non finiscano in nazioni dove potrebbero rappresentare una minaccia.

Due parlamentari che avevano precedentemente presentato leggi sulla verifica post-vendita dei chip hanno sostenuto questa raccomandazione, sottolineando preoccupazioni sull’eventuale esportazione verso la Cina. Tuttavia, rimangono da chiarire aspetti fondamentali, inclusi i dettagli tecnici per l’attuazione di tali controlli e i costi ad essi associati.

Bill Foster, rappresentante democratico dell’Illinois e sostenitore di una legge sulla localizzazione dei chip, ha espresso interesse per i dettagli della proposta. Anche il senatore Tom Cotton, repubblicano, ha accolto positivamente l’inclusione della verifica, affermando che è un elemento cruciale per mantenere la tecnologia statunitense al di fuori delle mani cinesi.