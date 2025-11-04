Controlli sul Benessere Animale in Sicilia: Sanzioni e Irregolarità

Nell’ambito della vigilanza sul benessere animale, i Carabinieri della Stazione di Bronte hanno effettuato un controllo a Contrada Cantera, notando due veicoli per il trasporto di bestiame in sosta vicino a un’azienda agricola.

I militari hanno identificato un 42enne di Maniace alla guida di un fuoristrada con rimorchio contenente quattro vitelli e un 61enne di Modica, conducente di un autocarro per animali vivi. Entrambi hanno dichiarato di essere lì per una compravendita di bestiame, il che ha spinto i Carabinieri a condurre verifiche approfondite.

Dalle ispezioni è emerso che il carrello utilizzato per il trasporto non era omologato secondo le normative che regolano la protezione degli animali durante il trasporto, le quali richiedono mezzi idonei a evitare sofferenza e rischi per la sicurezza degli animali.

Inoltre, la documentazione fornita dal venditore presentava incongruenze, portando alla richiesta di supporto da parte dei veterinari dell’A.S.P. di Randazzo. Gli accertamenti hanno rivelato che uno dei vitelli non risultava registrato nella banca dati nazionale, violando le normative sull’identificazione e tracciabilità degli animali da allevamento.

A causa delle irregolarità riscontrate, sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di oltre 1.600 euro. Il vitello non tracciato è stato messo sotto fermo ufficiale veterinario, con divieto di immissione sul mercato fino alla risoluzione della sua posizione.