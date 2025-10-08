Controlli su lavoro e sicurezza in Sardegna: 34 aziende ispezionate

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari, insieme alle Stazioni Carabinieri del Comando Provinciale, hanno condotto controlli nel settore lavorativo per garantire la sicurezza e combattere il lavoro nero. Durante l’estate, sono state ispezionate 34 aziende, risultando irregolari nel 44% dei casi.

Le verifiche si sono concentrate principalmente nei settori agricolo, della ristorazione, dei servizi pubblici e del commercio. Le aziende controllate si trovavano in diversi comuni della provincia, inclusi Sassari, Alghero e Olbia; sono state esaminate 199 posizioni lavorative.

Le irregolarità riscontrate riguardavano principalmente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le violazioni includevano l’omessa formazione del personale, la mancanza di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione adeguatamente qualificato, il non rispetto delle procedure di pronto soccorso, nonché l’assenza di una valutazione dei rischi, che ha portato alla sospensione immediata di un’attività. Un’altra azienda è stata sospesa per occupazione di lavoratori in nero oltre il 10%.

Inoltre, sono stati segnalati sette casi di installazione di impianti di videosorveglianza senza le necessarie autorizzazioni, in violazione dello Statuto dei Lavoratori. I controlli continueranno nei prossimi mesi come parte di un piano più ampio che mira a contrastare lo sfruttamento lavorativo e garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.