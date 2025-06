Controlli Stradali Digitali: Cosa Sapere dal 1 Giugno

Dal 1 giugno 2025, in Italia, i controlli stradali si digitalizzano grazie al sistema CED (Centro Elaborazione Dati), che consente di accedere istantaneamente a informazioni su assicurazione, revisione e sanzioni semplicemente leggendo la targa di un veicolo. Questa piattaforma, gestita dal Ministero dell’Interno, promette controlli più rapidi, riducendo i tempi di attesa e aumentando l’efficacia delle verifiche.

Nonostante i benefici del CED, i conducenti dovranno continuare a portare con sé patente e libretto, in quanto la normativa attuale non prevede l’abolizione di questi documenti. In caso di malfunzionamenti del sistema, è fondamentale poter presentare i documenti cartacei, poiché la mancanza di questi può comportare sanzioni che possono arrivare fino a 173 euro.

Le forze dell’ordine potranno utilizzare il CED per verificare dati come assicurazione RCA, revisione, fermi amministrativi e stato di furto, garantendo una sorveglianza più rigorosa sul rispetto del codice della strada. I trasgressori potrebbero affrontare multe significative: 866 euro per mancanza di assicurazione, 173 euro per revisione scaduta e multe quasi fino a 2000 euro per fermi amministrativi.

In sintesi, l’introduzione del CED rappresenta un passo verso una modernizzazione dei controlli stradali, pur mantenendo l’obbligo di documentazione cartacea da parte degli automobilisti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it