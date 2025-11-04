15.8 C
Controlli Smart in Lombardia per una Sicurezza Stradale Migliore

Aumentano i controlli per la sicurezza stradale e urbana in Lombardia. La regione ha approvato una delibera che prevede l’assegnazione di 497.000 euro alle Polizie locali per interventi integrati chiamati ‘SMART’ (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio). Questi progetti si svolgeranno nei Comuni della regione fino al 2025, coinvolgendo 337 enti locali e 99 capofila.

L’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, sottolinea che l’obiettivo è garantire una maggiore presenza delle Polizie locali sul territorio, potenziando le attività di prevenzione con controlli straordinari previsti entro la fine dell’anno. La sicurezza stradale è considerata una priorità e il progetto ‘SMART’ si propone come un modello di collaborazione efficace tra Regione e Comuni, mirando a rendere strade e città più sicure e vivibili.

La Russa aggiunge che il coinvolgimento di oltre 300 enti locali evidenzia la capacità di collaborazione tra la Regione e i Comuni. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di sinergia istituzionale, che permette di utilizzare risorse e strumenti condivisi per garantire controlli mirati e coordinati in tutto il territorio. Solo attraverso una rete integrata ed efficiente si possono assicurare interventi tempestivi e una maggiore sicurezza per i cittadini lombardi.

