11.1 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Salute

Controlli sicurezza in Italia

Da stranotizie
Controlli sicurezza in Italia

Nel mese di dicembre, le Forze dell’Ordine hanno effettuato numerosi servizi straordinari nel capoluogo e nei comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”. Sono stati effettuati 5.931 controlli su persone sottoposte ad obblighi giudiziari e sono state segnalate 37 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sono state denunciate 7 persone per violazioni del Codice della Strada e sono stati accertati 532 infrazioni, di cui 8 per eccesso di velocità, 10 per guida in stato di ebbrezza e 7 per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Sono stati effettuati anche controlli sulle strade e autostrade, con 345 pattuglie che hanno controllato 2.510 persone e 1.638 veicoli, contestando 520 infrazioni.

Sono stati ritirati 34 patentati di guida e 34 carte di circolazione e sono stati decurtati 1.024 punti patente. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1.399, di cui 4 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale, con il controllo di 100 veicoli pesanti e l’accertamento di 37 infrazioni.

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato 44 provvedimenti di sospensione, di cui 9 per guida sotto l’influenza dell’alcool e 2 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 13 colloqui e notificato 17 convocazioni, emanando 27 provvedimenti sanzionatori e 6 formali inviti. Sono stati disposti 4 provvedimenti di divieto di detenzione armi e sono stati emessi 3 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo. Sono state inserite negli elenchi della White List 28 ditte e sono stati emessi 10 decreti prefettizi di revoca dell’accoglienza nei confronti degli immigrati.

Articolo precedente
Vittoria Morga vince concorso di bellezza nazionale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.