Controlli sicurezza in Italia

Nel mese di dicembre, le Forze dell’Ordine hanno effettuato numerosi servizi straordinari nel capoluogo e nei comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”. Sono stati effettuati 5.931 controlli su persone sottoposte ad obblighi giudiziari e sono state segnalate 37 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sono state denunciate 7 persone per violazioni del Codice della Strada e sono stati accertati 532 infrazioni, di cui 8 per eccesso di velocità, 10 per guida in stato di ebbrezza e 7 per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Sono stati effettuati anche controlli sulle strade e autostrade, con 345 pattuglie che hanno controllato 2.510 persone e 1.638 veicoli, contestando 520 infrazioni.

Sono stati ritirati 34 patentati di guida e 34 carte di circolazione e sono stati decurtati 1.024 punti patente. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1.399, di cui 4 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale, con il controllo di 100 veicoli pesanti e l’accertamento di 37 infrazioni.

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato 44 provvedimenti di sospensione, di cui 9 per guida sotto l’influenza dell’alcool e 2 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 13 colloqui e notificato 17 convocazioni, emanando 27 provvedimenti sanzionatori e 6 formali inviti. Sono stati disposti 4 provvedimenti di divieto di detenzione armi e sono stati emessi 3 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo. Sono state inserite negli elenchi della White List 28 ditte e sono stati emessi 10 decreti prefettizi di revoca dell’accoglienza nei confronti degli immigrati.