Controlli polizia a Lodi: sicurezza e droga tra i giovani

Nella città di Lodi, è stata effettuata un’operazione di controllo da parte della polizia in diverse aree, tra cui via Lodino, la stazione ferroviaria e luoghi di aggregazione. Durante queste attività, sono state identificate 86 persone e controllati 21 veicoli in sei posti di controllo distribuiti nei principali ingressi della città.

Nel corso dei controlli, alcuni giovani sono stati trovati in possesso di droga. In particolare, un 21enne egiziano, regolarmente soggiornante, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di 0,61 grammi di hashish. La polizia ha inoltre sorpreso un altro giovane di vent’anni, anch’esso egiziano e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. Questo ragazzo, alla vista degli agenti, ha cercato di liberarsi di un pacchetto di sigarette, ma nel pacchetto sono stati rinvenuti oltre 3 grammi di cocaina suddivisi in palline termosaldate e circa 40 grammi di hashish, insieme a banconote da cinquanta euro, ritenute il ricavato di un’attività di spaccio.

È stato sequestrato anche un blister di farmaco anticonvulsivante, la cui combinazione con droghe può generare effetti psicotropi pericolosi. Il ventenne è stato accompagnato in Questura e denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per possesso di medicinali attivi senza autorizzazione. Il questore Pio Russo valuterà eventuali misure di prevenzione nei suoi confronti.

L’operazione fa parte di un piano di controllo del territorio volto a garantire sicurezza e contrastare l’illegalità, con particolare attenzione ai luoghi frequentati dai giovani. Il servizio, coordinato dalla Questura di Lodi con il prefetto, ha visto l’intervento di diverse unità della polizia, incluse pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine.