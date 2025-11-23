Controlli nella movida di Napoli

La polizia, insieme alla guardia di finanza e ai tecnici dell’Asl Napoli 1 Centro, ha intensificato i controlli nella zona della movida dei Quartieri Spagnoli durante la sera di venerdì. Il servizio, coordinato dalla Questura, ha visto il coinvolgimento degli agenti dei commissariati Montecalvario, San Giovanni-Barra e Poggioreale.

Le pattuglie hanno identificato 38 persone, tra cui 9 già note alla polizia, e hanno controllato due veicoli, uno dei quali è stato sequestrato amministrativamente. Sono state contestate due violazioni al Codice della Strada per mancanza di documenti di circolazione e per attività abusiva di tassista.

Gli agenti hanno effettuato verifiche in undici locali della zona, riscontrando irregolarità e imponendo prescrizioni per violazioni legate alle norme igienico-sanitarie e all’Haccp. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 6.333 euro. Per cinque esercizi è stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre una attività è stata sospesa a causa delle pessime condizioni igieniche.