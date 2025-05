Controlli Antimafia Rigorosi per il Ponte sullo Stretto

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sta elaborando modelli antimafia più rigidi per il ponte sullo Stretto di Messina, dopo le preoccupazioni espresse dal Quirinale riguardo alla mancata norma sui controlli antimafia nel decreto legge Infrastrutture. Questa misura, inizialmente inclusa nel decreto, è stata sospesa.

Sono state citate esperienze positive di controlli antimafia, come quelli attuati per Expo Milano e per la ricostruzione post-sismica, come esempio di efficienza da seguire. Si prevede un potenziamento dei controlli locali e l’integrazione di professionisti specializzati nel monitoraggio, aumentando così l’efficacia e velocità delle verifiche.

Il Ministero ha sottolineato che l’importanza del ponte coinvolgerà migliaia di imprese e oltre 100.000 lavoratori. Si punta a garantire tutele più rigorose, come l’iscrizione obbligatoria all’anagrafe antimafia per tutti gli operatori economici, condizione necessaria prima della sottoscrizione di contratti. Inoltre, non saranno autorizzati contratti per somma urgenza, contrariamente a quanto previsto dal codice antimafia.

Si è anche stabilito che, a causa della complessità dell’opera, sarà necessario un monitoraggio costante da parte di specialisti nel campo antimafia.

Il ministro Matteo Salvini ha comunicato che il decreto “Infrastrutture” inizierà il suo iter nei prossimi giorni e ribadito la necessità di garantire trasparenza e controllo. Ha infine menzionato la peculiarità dell’indagine su un’opera prima della sua realizzazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com