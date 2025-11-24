Controlli anti-bracconaggio alla fiera ornitologica di Modena

La fiera ornitologica “Internazionale SOR” si è svolta a Modena Fiere, organizzata dalla Società Ornitologica Reggiana. L’evento ha visto la partecipazione di numerose aziende del settore e allevatori provenienti da tutta Europa.

Durante la manifestazione, i Carabinieri del Nucleo CITES di Modena, del Gruppo Forestale e l’unità specializzata SOARDA hanno condotto una serie di controlli specifici per prevenire e reprimere i reati legati alla protezione degli uccelli, alla tracciabilità degli esemplari, al benessere animale e al rispetto delle norme CITES.

Sono stati eseguiti oltre 40 controlli su allevatori ed espositori, italiani e stranieri, con l’aiuto di specialisti privati per le traduzioni e il riconoscimento degli uccelli. La Polizia Provinciale di Modena, supportata dai colleghi di Reggio Emilia e Bologna, ha contribuito al rispetto delle regole attraverso servizi in divisa e in borghese.

Sono state accertate sei violazioni amministrative e sono stati eseguiti due sequestri amministrativi, con gli esemplari affidati al Centro Tutela Fauna di Monte Adone.