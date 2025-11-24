12.6 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Animali

Controlli anti-bracconaggio alla fiera ornitologica di Modena

Da stranotizie
Controlli anti-bracconaggio alla fiera ornitologica di Modena

La fiera ornitologica “Internazionale SOR” si è svolta a Modena Fiere, organizzata dalla Società Ornitologica Reggiana. L’evento ha visto la partecipazione di numerose aziende del settore e allevatori provenienti da tutta Europa.

Durante la manifestazione, i Carabinieri del Nucleo CITES di Modena, del Gruppo Forestale e l’unità specializzata SOARDA hanno condotto una serie di controlli specifici per prevenire e reprimere i reati legati alla protezione degli uccelli, alla tracciabilità degli esemplari, al benessere animale e al rispetto delle norme CITES.

Sono stati eseguiti oltre 40 controlli su allevatori ed espositori, italiani e stranieri, con l’aiuto di specialisti privati per le traduzioni e il riconoscimento degli uccelli. La Polizia Provinciale di Modena, supportata dai colleghi di Reggio Emilia e Bologna, ha contribuito al rispetto delle regole attraverso servizi in divisa e in borghese.

Sono state accertate sei violazioni amministrative e sono stati eseguiti due sequestri amministrativi, con gli esemplari affidati al Centro Tutela Fauna di Monte Adone.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Botswana Green Season
Articolo successivo
Criptovalute e blockchain in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.