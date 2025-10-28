Controlli ambientali in Campania: nuove strategie di prevenzione

Si è svolta a Napoli una Riunione interprovinciale di coordinamento delle Forze di Polizia, organizzata dai Prefetti di Napoli e Caserta con l’obiettivo di rafforzare i controlli nella Terra dei Fuochi. Erano presenti i vertici delle Forze di Polizia e rappresentanti delle autorità locali.

Durante l’incontro, sono stati esaminati i risultati delle attività di prevenzione recenti, che hanno portato all’ispezione di 83 aziende, di cui 50 sono state sottoposte a sequestro. Sono stati controllati oltre 2600 veicoli, con 54 sequestri, e 68 persone sono state denunciate, alcune con legami con la criminalità organizzata. Sono stati effettuati 7 arresti e imposte sanzioni per oltre 460.000 euro.

Per migliorare l’azione congiunta delle Forze di Polizia, dell’Esercito e delle Polizie locali, è stato introdotto un nuovo modello di controlli, che prevede un incremento di continuità e specializzazione nelle operazioni contro sversamenti e incendi dolosi. La strategia mira a intensificare le attività di prevenzione degli illeciti ambientali e massimizzare l’uso degli strumenti previsti dal recente decreto legislativo, che consente di ottenere risultati più incisivi.

Le nuove misure includono controlli stradali regolari nei siti a rischio, servizi di sorveglianza aerea e l’implementazione di nuove tecnologie. Sarà inoltre attivata una Control room presso il Comando Regionale Carabinieri Forestali per una gestione più efficace delle informazioni, avvalendosi di droni e videocamere. Il progetto mira a garantire una strategia combinata e un ulteriore sviluppo nell’attuazione di normative in materia ambientale.