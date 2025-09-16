28.4 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Animali

Controlli alimentari: sequestro di cibo per animali in Italia

Da StraNotizie
Controlli alimentari: sequestro di cibo per animali in Italia

I Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un bazar etnico nella Bassa Piacentina. Durante i controlli, finalizzati a garantire la sicurezza alimentare, sono stati trovati 34 chilogrammi di prodotti alimentari per animali domestici scaduti.

Il valore commerciale di questi prodotti è di circa 100 euro e sono stati sequestrati. Inoltre, il titolare del negozio è stato multato con una sanzione amministrativa di 500 euro per violazione delle normative vigenti.

Questa ispezione fa parte delle attività di controllo regolari dei Carabinieri del N.A.S., mirate a prevenire e reprimere irregolarità nel settore alimentare, al fine di proteggere la salute pubblica e il benessere degli animali.

