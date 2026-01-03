Controlli a Pozzuoli

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. Gli agenti del locale commissariato, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato complessivamente 80 persone, di cui 9 con precedenti, e controllato 39 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo.

Sono state contestate 6 violazioni del codice della strada e ritirata una carta di circolazione. Nel corso del servizio gli operatori hanno controllato 12 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.