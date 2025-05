Controlli a Cirò Marina: 6.032€ in multe e chiusure

Un controllo della Polizia a Cirò Marina ha portato a sanzioni per un totale di 6.032 euro nei confronti di un circolo privato, dove il titolare, un uomo di 46 anni identificato come D.C., è stato trovato in violazione delle norme sulla somministrazione di alimenti e bevande. Durante i servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Questore di Crotone, Renato Panvino, sono stati eseguiti verifiche in 27 comuni. Nel caso specifico, molti avventori del circolo non risultavano soci, eludendo le disposizioni vigenti.

Inoltre, è stata riscontrata una violazione di sigilli su un’apparecchiatura di videogiochi precedentemente sequestrata. Sono in corso accertamenti per deferire il titolare all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

A seguito delle irregolarità, il Sindaco di Cirò Marina ha emesso un’ordinanza di chiusura del circolo e dell’interruzione della somministrazione di alimenti e bevande. Provvedimenti simili sono stati adottati per due bar e un altro circolo. Anche nel comune di Cutro, il Sindaco ha disposto la chiusura di due bar e una gioielleria per violazioni riscontrate durante i controlli.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it