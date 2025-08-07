Controller a Genola: Unisciti al Nostro Team!

Posizione: Controller – Genola

La divisione Permanent di ADHR Group è alla ricerca di un Controller per un’importante azienda del settore alimentare, parte di un gruppo che valorizza le eccellenze italiane. Questa figura professionale avrà un ruolo cruciale nell’analisi e nella pianificazione finanziaria, contribuendo direttamente alla crescita e alla sostenibilità dell’azienda.

Responsabilità principali:

Esecuzione di analisi finanziarie dettagliate per supportare le decisioni strategiche.

Monitoraggio e reporting delle performance aziendali.

Collaborazione con i vari dipartimenti per garantire l’allineamento delle strategie economiche.

Requisiti:

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

Esperienza pregressa nel ruolo di Controller o in posizioni simili, preferibilmente nel settore alimentare.

Competenze avanzate in analisi dei dati e utilizzo di software gestionali.

Vantaggi del ruolo:

Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante.

Possibilità di contribuire alla valorizzazione delle eccellenze italiane.

Inquadramento in un gruppo solido e prestigioso nel panorama alimentare.

Unisciti a noi e scopri come la tua expertise può fare la differenza!