Controller a Genola: Unisciti al Nostro Team!

Posizione: Controller – Genola
La divisione Permanent di ADHR Group è alla ricerca di un Controller per un’importante azienda del settore alimentare, parte di un gruppo che valorizza le eccellenze italiane. Questa figura professionale avrà un ruolo cruciale nell’analisi e nella pianificazione finanziaria, contribuendo direttamente alla crescita e alla sostenibilità dell’azienda.
Responsabilità principali:
- Esecuzione di analisi finanziarie dettagliate per supportare le decisioni strategiche.
- Monitoraggio e reporting delle performance aziendali.
- Collaborazione con i vari dipartimenti per garantire l’allineamento delle strategie economiche.
Requisiti:
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza pregressa nel ruolo di Controller o in posizioni simili, preferibilmente nel settore alimentare.
- Competenze avanzate in analisi dei dati e utilizzo di software gestionali.
Vantaggi del ruolo:
- Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante.
- Possibilità di contribuire alla valorizzazione delle eccellenze italiane.
- Inquadramento in un gruppo solido e prestigioso nel panorama alimentare.
Unisciti a noi e scopri come la tua expertise può fare la differenza!