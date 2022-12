Controlla bene l’albero di Natale, si nasconde tra i suoi rami: super bufala sul web

Ecco l’ultima bufala che circola sul web: riguarda la pericolosità dell’albero di Natale per i nostri pelosetti, ma è una fake news.

Non tutte le informazioni che circolano sul web sono vere. Al contrario, la diffusione di notizie false è – ahinoi – tristemente comune. Tra queste, naturalmente, rientrano anche fake news che riguardano i nostri amici a quattro zampe e che possono suscitare nei proprietari apprensioni immotivate, facendo scattare campanelli di allarme inutilmente. È questo il caso: smentiamo la bufala secondo cui tra i rami dell’albero di Natale di nasconde un pericolo per i nostri animali domestici.

Albero di Natale e nidi di uova di mantide religiosa: la nuova bufala che circola sul web

Da qualche giorno sul web circola un comunicato che mette in guardia i proprietari di cani, gatti e altri animali domestici riguardo la pericolosità dell’albero di Natale.

Secondo quanto affermato, infatti, tra i suoi rami potrebbero nascondersi uova di mantide religiosa. Si tratta, però, di una fake news.

Ricostruiamo la diffusione della bufala e spieghiamo insieme perché l’albero di Natale non rappresenta un potenziale covo di questi insetti.

La notizia falsa risale a ben cinque anni fa. Nel 2017, infatti, un uomo di nome Daniel Reed ha pubblicato sui social la foto di quella che ha tutto l’aspetto di una pigna, allertando i suoi contatti.

In realtà, infatti, si tratta di un nido di uova di mantide religiosa, che può contenere tra le 60 e le 200 uova.

Da esso, a primavera, fuoriescono tante piccole mantidi già formate, che diventano adulte in estate, dopo essere andate incontro a una serie di mute.

Dobbiamo davvero preoccuparci, allora? In realtà no: questi nidi, infatti, vengono costruiti dalle mantidi in luoghi ben diversi rispetto ai rami degli abeti.

Gli insetti prediligono giardini e luoghi incolti e assolati, deponendo le loro uova in luoghi caldi e soleggiati come rocce, capanne e staccionate.

Gatto e pericoli di Natale e Capodanno: quello che devi sapere

Le mantidi religiose sono pericolose per i nostri pet?

Inoltre, volendo anche ammettere che questo evento, per quanto assolutamente improbabile possa essere comunque possibile in una remota scala di probabilità, c’è da considerare un altro punto.

Esso riguarda la pericolosità delle mantidi religiose. Questi insetti possono costituire una minaccia per i nostri animali domestici? La risposta è no: sono assolutamente innocui.

Lo stesso vale per gli esseri umani: le mantidi religiose non sono in grado neppure di nuocere alla nostra specie.

Pericoli di Capodanno per il cane: 5 imprevisti del dopo festa (VIDEO)

Allo stesso modo, poi, non danneggiano le piante. Infatti, le uniche creature di cui si cibano sono altri insetti.

Senza contare che le dimensioni delle mantidi appena fuoriuscite dalle uova sono di massimo 5 millimetri.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

La loro grandezza, quindi, è paragonabile a quella di una coccinella. Insomma, l’avvertenza riguardo il pericolo che si cela tra i rami dell’albero di Natale è una bufala.

Teniamo sempre a mente, quindi, di non credere acriticamente a tutte le notizie che ci vengono propinate: informiamoci sempre dalle fonti ufficiali ed evitiamo di condividere fake news, per interromperne la condivisione massiva.