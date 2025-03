Contro l’overtourism, qui le lockbox non esistono, accoglienza 1.0: ritorniamo a viaggiare “insieme” e non “da soli”

In un contesto di overtourism e perdita di identità, nasce Unexpected Italy, una traveltech start-up creata da due imprenditori per valorizzare l’autentica ospitalità italiana. Questo progetto si oppone alla pratica delle key-box, piccole cassette per chiavi che favoriscono il turismo di massa e l’assenza di interazione tra ospiti e proprietari, sollevando preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Unexpected Italy si propone di mappare luoghi e realtà locali che offrono un’accoglienza genuina, andando oltre le strutture standardizzate e impersonali.

La startup ha già guadagnato una community di 20.000 utenti e oltre 50.000 membri online, selezionando più di 2.000 punti di interesse in dieci province italiane, con altri 20.000 in attesa di verifica. L’obiettivo è promuovere un turismo responsabile, incentrato sulla scoperta autentica dei territori.

Le strutture selezionate da Unexpected Italy includono diversi tipi di accoglienza come B&B, agriturismi e boutique hotel. Esempi significativi sono La Scuola Guesthouse, un B&B ricavato da una vecchia scuola, e Prato del Re, un agriturismo attento alla sostenibilità. Altri luoghi di interesse sono Look TO a Torino, che unisce design e vendita di arredi, e l’Hotel De Ricci a Roma, un wine boutique hotel. Queste strutture mirano a offrire esperienze uniche e personalizzate, riflettendo la cultura e le tradizioni locali.

In sintesi, Unexpected Italy si distacca dal turismo di massa per promuovere un’accoglienza autentica, rispettando il territorio e le sue comunità, e supportando un modello di viaggio che valorizza l’interazione e la scoperta.