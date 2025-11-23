4.4 C
Roma
domenica – 23 Novembre 2025
Contro la violenza di genere in Sicilia

Il 24 novembre si terrà presso la Sala Zeus del Palacongressi l’evento “La Violenza Inattesa: una giornata di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne”, organizzato dall’Associazione APS Luce Centro Antiviolenza e Antistalking “Telefono Aiuto” di Agrigento con il contributo della Regione Siciliana e il patrocinio della Consigliera di Parità Regionale, del Comune di Agrigento e dell’ASP1 Agrigento.

L’evento intende promuovere un momento di riflessione condivisa e di collaborazione istituzionale per rafforzare l’impegno comune nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza di genere. Attraverso testimonianze, interventi di esperti e contributi provenienti dal mondo della scuola e delle associazioni, si vuole sottolineare il valore della rete tra istituzioni, enti locali e cittadini come strumento essenziale per costruire una comunità più equa, rispettosa e solidale.

Alle ore 11, l’ospite speciale Adriana Pannitteri, giornalista Rai, sarà presente in “Raccontare la violenza”: il linguaggio dei media e la responsabilità sociale dell’informazione. A partire dalle ore 16:00, l’associazione antistalking propone un tavolo Cittadino Permanente Territoriale Antiviolenza e Antistalking, come unione di competenze ed esperienze.

L’evento è organizzato in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne e si pone l’obiettivo di lavorare in modo integrato e sinergico con tutti gli operatori pubblici e privati per creare maggiore consapevolezza tra le vittime, gli autori dei maltrattamenti e sensibilizzare il tessuto sociale.

