Contro la malattia: migliorare l’aria negli spazi chiusi

L’asma colpisce oltre 260 milioni di persone, con una prevalenza del 9% tra i bambini, 11% tra gli adolescenti e 7% negli adulti. Il 6 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’asma, organizzata dalla Global Initiative for Asthma (GINA) per aumentare la consapevolezza e migliorare la prevenzione e cura di questa patologia.

Numerosi fattori di rischio contribuiscono allo sviluppo dell’asma, rendendo difficile identificare una causa unica. Tuttavia, la qualità dell’aria indoor è uno dei principali fattori di rischio per l’asma. Quest’aria, presente in spazi chiusi come abitazioni e uffici, può essere influenzata da ventilazione, umidità e inquinanti, aggravando la malattia.

Il coordinatore del Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor dell’ISS, Gaetano Settimo, sottolinea l’importanza di monitorare la qualità dell’aria indoor per la salute delle persone con patologie respiratorie. Il GdS ha creato documenti e podcast per promuovere azioni di prevenzione primaria, mirate a ridurre l’esposizione agli inquinanti indoor.

Interventi tempestivi sui fattori di rischio sono necessari, come la riduzione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico, fumo di tabacco e infezioni respiratorie. L’OMS include l’asma nel suo piano d’azione globale per il controllo delle malattie non trasmissibili.

Il GdS fornisce suggerimenti per migliorare l’aria indoor, come cambiare frequentemente l’aria aprendo le finestre, limitare l’uso di prodotti chimici e non fumare in casa. Questi consigli sono essenziali per proteggere la salute, specialmente dei bambini, dato che l’esposizione all’aria inquinata può aumentare il rischio di asma.