Dalle zanzare geneticamente programmate per autodistruggersi a quelle “miracolose”. Mentre nelle isole Keys della Florida è iniziato il rilascio delle prime OX5034, zanzare femmine in grado di individuare gli esemplari maschi infetti con cui accoppiarsi per poi trasmettere alla prole un gene letale che le ucciderà prima che inizino a pungere e diffondere malattie, a Yogyakarta, in Indonesia, si è concluso con successo uno studio randomizzato che ha utilizzato zanzare Aedes aegypti appositamente contagiate da batteri che riducono la capacità dell’insetto di diffondere la dengue. Un approccio innovativo, in grado di ridurre i casi del 77% e l’ospedalizzazione dell’86%.

Solo il 4% delle zanzare femmina trasmette malattie all’uomo, ma su scala globale la diffusione della febbre tropicale è aumentata esponenzialmente negli ultimi 50 anni, provocando oltre 20 mila morti e sfiorando i 50 milioni di casi ogni anno. Una pandemia lenta ma inarrestabile, il cui numero dei casi è destinato ad aumentare ulteriormente. Secondo l’Oms oltre metà della popolazione mondiale è già a rischio mentre le Università di Oxford e Harvard hanno stimato che entro il 2080 le zanzare portatrici di dengue si troveranno in 159 paesi del mondo. Ma ora, grazie al successo di questo progetto pilota, il team del World Mosquito Program sostiene di aver trovato una soluzione ottimale contro un virus che ha iniziato la sua corsa irrefrenabile intorno al mondo.

Per rendere le Aedes aegypti meno infettive, le zanzare sono state contagiate con il batterio Wolbachia, uno dei microbi parassiti più comuni al mondo: l’ospite indesiderato compete per le risorse energetiche e rende molto più difficile la replicazione del virus della dengue, rendendo meno probabile che la zanzara causi un’infezione quando morde. Una volta si pensava che Wolbachia fosse un microrganismo che non avesse nulla a che fare con l’uomo. Ma questa convinzione è stata ribaltata negli ultimi quando si è capito che avrebbe potuto inibire i vettori di dengue, zika, chikungunya e febbre gialla: era già stato sperimentato su altri tipi di zanzare, come le tigre, ma non si sapeva ancora se la simbiosi sarebbe funzionata con Aedes aegypti.

Per sperimentarne l’efficacia, i ricercatori hanno utilizzato cinque milioni di uova di zanzara infettate da Wolbachia: hanno diviso la città in 24 zone e messo i nidi solo in 12. Il processo di formazione di un’intera popolazione contagiata dal batterio è durato nove mesi, durante i quali il batterio si è dimostrato un abile manipolatore in grado di alterare la fertilità degli ospiti, garantendosi di essere trasmesso anche alle generazioni successive. Nel corso del successivo studio, nella città sull’isola di Giava sono stati rilevati 318 casi di dengue di cui 67 nelle aree trattate, il che si traduce in una riduzione del 77% dell’incidenza. L’efficacia contro la dengue ospedalizzata è stata superiore all’86%, con 13 ricoveri nell’area trattata rispetto a 102 totali: tutte persone fra i 3 e i 45 anni con febbre acuta senza un apparente perché. Tutti e quattro i sierotipi del virus dengue sono stati rilevati tra i partecipanti allo studio e l’efficacia è stata simile in tutti.

I primi rilasci sul campo di zanzare con Wolbachia sono avvenuti nel 2011 nell’Australia settentrionale. Poi è toccato al Vietnam, Brasile e Indonesia. Nel 2015 si è potuto constatare che nonostante un’epidemia di dengue nella regione di Cairns, non ci sono state trasmissioni nelle aree in cui era presente. Oggi “abbiamo progetti operativi in 11 Paesi e le nostre zanzare portatrici hanno raggiunto 6,1 milioni di persone”. Studi di modellizzazione della malattia avevano già previsto che questo batterio sarebbe stato sufficiente per sopprimere completamente la febbre dengue. Ora i risultati pubblicati sul New England Journal of Medicine sono “meglio di quanto avremmo mai potuto sperare”, ha dichiarato l’autrice Katie Anders, che ha descritto l’efficacia del parassitismo indotto “naturalmente miracoloso”. “Questo è il risultato che stavamo aspettando – ha aggiunto il professor Scott O’Neill, direttore del World Mosquito Program – abbiamo le prove che il nostro metodo è sicuro, sostenibile e riduce drasticamente l’incidenza della dengue. E pensiamo che potrà avere un impatto ancora maggiore quando verrà distribuito su larga scala, nelle grandi città di tutto il mondo, dove la dengue è un enorme problema di salute pubblica”.

Potenziale entusiasmante

Proprio come la Oxitec che ha rilasciato le zanzare Ogm in Florida, anche il World Mosquito Program è finanziato dalla Fondazione Bill & Melinda Gates attraverso il Grand Challenges in Global Health. Secondo David Hamer, professore di salute e medicina globale della Boston University, il nuovo metodo ha un “potenziale entusiasmante” anche per altre malattie trasmesse da punte di zanzara, come Zika, febbre gialla e chikungunya. E tutto questo senza dover ricorrere ad altri metodi di controllo, come gli insetticidi, con i loro impatti negativi sull’ambiente, o il rilascio periodico di zanzare sterili, tecnica messa a punto da alcune agenzie Onu per combattere le malattie che si stanno diffondendo più che in passato a causa dei cambiamenti climatici. Un approccio combinato che unisce il batterio Wolbachia a una bassa dose di radiazioni per rendere sterili i maschi di zanzara tigre è stato invece sperimentato sulle isole cinesi di Shazai e Dadaosha e ha portato alla riduzione delle popolazioni del 94% in appena due anni.