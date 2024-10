Contro i Ruoli Stereotipati: Il Supporto di Zingaretti

Luisa Ranieri, l’attrice napoletana, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha discusso del suo nuovo film “Parthenope” di Paolo Sorrentino e ha condiviso esperienze significative della sua carriera. L’attrice ha rivelato di aver affrontato la timidezza durante i suoi esordi, descrivendo un periodo caratterizzato da inadeguatezza e insicurezze: “Penso di non essere all’altezza dei miei film”, ha dichiarato. Questo sentimento l’ha accompagnata anche nei successivi traguardi professionali.

Ranieri ha anche rifiutato ruoli considerati “sexy”, esprimendo la volontà di non voler essere confinata a un’identità di “bonona”. Ha sottolineato come, in passato, spesso non ricevesse elogi per il suo talento, ma piuttosto fosse giudicata per la sua bellezza. “Ora i complimenti me li fanno”, ha detto, evidenziando la sua crescita come attrice e il suo allontanamento da ruoli che non le appartenevano.

Il suo legame con il regista Sorrentino è stato definito speciale, tanto che ha affermato: “Con lui andrei anche sulla luna. È sempre rispettoso”. Luisa ha anche parlato del suo matrimonio con Luca Zingaretti, sottolineando il supporto costante che riceve da lui: “Ci lega un sentire comune”. Ha menzionato come non ci siano gelosie o tensioni tra loro, sottolineando la reciprocità e l’ironia che caratterizzano il loro rapporto. “Luca mi ha sempre sostenuta”, ha affermato, mettendo in luce l’importanza del loro legame sia a livello personale che professionale.

Infine, Luisa ha riflettuto sui cambiamenti della sua vita nel tempo, inclusi i sacrifici e il ruolo di madre per le loro due figlie. Ancora una volta, il sostegno di Zingaretti è stato fondamentale nel suo percorso. La sua carriera è contraddistinta da scelte consapevoli e una constante ricerca della propria identità, sia come attrice che come donna. Il film “Parthenope”, presentato all’ultimo Festival di Cannes e in uscita il 24 ottobre, rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, riflettendo il suo impegno e la sua passione per la recitazione.