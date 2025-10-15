16.6 C
Contributi per eventi sportivi in Piemonte: ecco cosa sapere

La settimana scorsa è stata approvata una delibera che prevede contributi per oltre 2,2 milioni di euro destinati all’organizzazione di eventi sportivi in Piemonte nel 2025. I bandi per richiedere questi fondi saranno pubblicati entro la metà di ottobre e rimarranno aperti per un mese.

Le iniziative finanziate includono 50.000 euro per “Progetti di eccellenza sportiva”, oltre a oltre 1,5 milioni di euro per “Eventi sportivi” destinati a CONI e Federazioni e 400.000 euro per gli EPS e le loro affiliate. Sono previsti anche 200.000 euro per le Gran Fondo e le Marathon di ciclismo e 50.000 euro per sport tradizionali come la Pallapugno e il Palla Tamburello.

L’assessore Paolo Bongioanni ha spiegato che questa misura rappresenta un sostegno nuovo e significativo per l’organizzazione e promozione di eventi agonistici in Piemonte. Per la prima volta, non solo gli EPS potranno ricevere fondi, ma anche le società loro affiliate. Inoltre, viene ripristinato il supporto per sport tradizionali come la Pallapugno e il Tamburello, riconoscendo il loro valore culturale e turistico nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria.

