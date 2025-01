Contribuire per la Giustizia Sociale: Un Nuovo Approccio alla Redistribuzione della Ricchezza

Il 63% dei milionari nei Paesi del G20 considera l’influenza di pochi super-ricchi sulla presidenza di Donald Trump una minaccia per la stabilità globale. Questo è quanto emerso da un sondaggio condotto da Survation per i Patriotic Millionaires International, in concomitanza con una lettera aperta intitolata “We must draw the line”, firmata da oltre 370 miliardari e milionari di 22 Paesi. Essi chiedono ai leader presenti a Davos di intervenire contro la crescente concentrazione di ricchezza, che compromette le democrazie e la coesione sociale. Tra i firmatari figurano nomi noti come Abigail Disney, Marlene Engelhorn, Brian Eno e Richard Curtis. Abigail Disney ha sottolineato che l’elezione di Trump non è un caso isolato, ma il frutto di anni di inattività da parte dei leader mondiali riguardo alla crescente disuguaglianza. Ha anche evidenziato che la soluzione per garantire la stabilità delle democrazie è l’aumento delle tasse sui super-ricchi.

Il sondaggio ha rivelato che due terzi degli intervistati ritengono che i super-ricchi abbiano influenzato in modo inappropriato le elezioni statunitensi, mentre oltre il 70% concorda sull’influenza sproporzionata di questi soggetti sull’opinione pubblica. Inoltre, il 70% degli intervistati supporta un incremento delle tasse sui super-ricchi per ridurre le disuguaglianze e potenziare i servizi pubblici. I firmatari della lettera avvertono i leader mondiali che, se non affronteranno la crisi legata alla concentrazione della ricchezza, le fondamenta delle democrazie rischiano di essere compromesse ulteriormente.