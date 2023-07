Contratto scuola 2019/21, Pacifico Anief: “Abbiamo fatto la nostra parte, ora si sblocchi l’indennità di vacanza contrattuale “

– “Si firma finalmente un contratto che doveva attribuire 400 milioni di euro residui e chiarire alcuni punti rispetto ai 2 miliardi assegnati per gli aumenti tabellari. Anief ha fatto la sua parte. Cosa deve fare il Governo? Sbloccare subito indennità di vacanza contrattuale per ulteriori aumenti automatici di 160 euro mensili in attesa dello stanziamento delle risorse per il prossimo rinnovo 2022/2024”. Lo dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief al termine della trattativa conclusa oggi all’Aran per il rinnovo contrattuale 2019/21 di Istruzione, Università e Ricerca che riguarda circa 1.300.000 lavoratori.

Qualora il Governo non incrementi l’indennità di vacanza contrattuale, il sindacato Anief ha già predisposto appositi ricorsi in tribunale per il suo recupero pieno e per l’assegnazione di cospicui arretrati.