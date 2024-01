Contratto in scadenza per Bonolis, che potrebbe lasciare Mediaset

Nonostante sia amatissimo dal pubblico e i suoi programmi vadano molto bene, Paolo Bonolis lo scorso giugno ha rivelato che tra qualche anno potrebbe lasciare la tv (adesso è sotto contratto con Mediaset fino a giugno 2024).

“Penso ancora di lavorare per poco tempo poi vorrei dedicarmi alla mia vita. Non ho bisogno di stare per forza in televisione, si sta bene anche altrove. Attualmente i miei figli sono il senso della vita più importante che ho: mi dedico a loro costantemente, mi piace farlo ed è un modo per dedicare anche a me stesso questo tempo. È un senso della vita nel quale sto lasciando il lavoro al quale mi son dedicato per quarantaquattro anni per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri”.

Contratto in scadenza: Bonolis potrebbe lasciare Mediaset o prendersi una pausa.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Paolo Bonolis ha rivelato che a giugno scade il suo contratto con Mediaset, ma che se fosse stato per lui avrebbe già lasciato la tv da tempo. Il conduttore poi ha parlato dell’eventualità di tornare al timone del Festival di Sanremo.

“Con la scadenza di Mediaset scade anche la voglia di continuare. Fosse stato per me avrei già lasciato da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco. Sono 13 anni che faccio Avanti un Altro. Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Rischio di essere anacronistico, televisivamente parlando. A meno di non fare Techetechetè all’infinito, ma vorrebbe dire continuare a guardarsi indietro: avere mille passati e nessun futuro. Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Fare tv vuol dire sapere cogliere lo spirito del tempo e 10 devo trovare me nello spirito di quest’epoca: devo capire cosa sono diventato e se ho qualcosa da dire a questa generazione Sanremo? Se dovessi prendere in considerazione l’idea, servirebbe un investimento importante e un’idea che ‘eventizzi’ la kermesse, che porti qualcosa all’Ariston che non siamo usi vedere nel corso dell’anno in tv”.

Il retroscena di Tv Blog.

Secondo Blogo Paolo potrebbe lasciare davvero Mediaset: “Come è noto il contratto di Paolo Bonolis con Mediaset scade a giugno prossimo venturo ed il conduttore ha già detto di non volerlo rinnovare. La stanchezza di proporre sempre i soliti format gli ha fatto decidere di lasciare certa tv ripetitiva. Ma sarebbe pronto a tornare in Rai per “eventizzare” una nuova edizione del Festival di Sanremo“.