Contratto di vendita online in Italia

La Società Editoriale Varesina S.p.a. è la titolare del sito web www.prealpina.it e del nome a dominio. Il sito offre la vendita di prodotti e la registrazione al sito è gratuita. L’utente può effettuare acquisti sul sito previa registrazione e il pagamento può essere effettuato con carta di credito o bonifico bancario.

Le condizioni generali di vendita disciplinano l’offerta e la vendita dei prodotti sul sito e sono applicabili a tutti i contratti conclusi con la Società Editoriale Varesina S.p.a. Il contratto è concluso al momento della ricezione della conferma d’ordine e la proprietà dei prodotti si intende trasferita all’utente al momento della spedizione.

L’utente ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto e può esercitare tale diritto inviando una comunicazione scritta alla Società Editoriale Varesina S.p.a. Il diritto di recesso non può essere esercitato per prodotti personalizzati o sigillati.

La Società Editoriale Varesina S.p.a. si riserva il diritto di rifiutare o cancellare gli ordini che provengano da utenti con cui abbia in corso un contenzioso legale o che abbiano violato le condizioni generali di vendita. La società non è responsabile per la mancata consegna dei prodotti a causa di indirizzo di consegna o numero di telefono errati.

I prezzi dei prodotti sono espressi in Euro e includono l’Imposta sul Valore Aggiunto. La Società Editoriale Varesina S.p.a. si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento.

La consegna dei prodotti può avvenire all’indirizzo postale specificato dall’utente o presso uno dei punti di ritiro indicati sul sito. L’utente ha l’obbligo di ritirare il prodotto entro 7 giorni dalla ricezione della conferma d’ordine.

La Società Editoriale Varesina S.p.a. è responsabile per la protezione dei dati personali degli utenti e si impegna a trattare i dati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.

Il contratto è soggetto al diritto italiano e la lingua del contratto è la lingua italiana. In caso di controversia, il Foro competente è quello di Varese. Tuttavia, qualora l’utente dovesse rivestire la qualità di Consumatore, il Foro competente è quello del luogo in cui l’utente risiede.