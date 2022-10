Contratto di Pamela Prati al GF Vip: la strana clausola

Tra squalifiche, ritiri ed eliminazioni lampo, il cast del GF Vip 7 è stato decimato nel giro di un mese e mezzo. Per questo motivo presto ci saranno diversi nuovi ingressi e ieri Davide Maggio ha lanciato l’ipotesi dell’arrivo di Eliana Michelazzo. La donna dopo essere apparsa a Verissimo e su Chi avrebbe potuto varcare la porta rossa, ma ad impedirlo potrebbe essere il contratto di una gieffina.

Ieri sera Pipol Tv ha smentito l’ingresso di Eliana. Secondo il magazine, Pamela Prati nel suo contratto avrebbe una clausola speciale, che riguarderebbe proprio la sua ex ‘manager’.

Pipol vi rivela che in realtà la Michelazzo non varcherà la porta rossa di Cinecittà. Pare infatti che Pamela Prati abbia imposto una clausola nel contratto di non condividere l’esperienza del reality con Eliana”.

“Eliana Michelazzo, oggi è stata al centro di alcuni rumor che la davano quasi per certa come prossima concorrente del GFvip7. A lanciare questa notizia è stato, attraverso un tweet, il giornalista Davide Maggio.

E non è la prima volta che sfuma l’ingresso della Michelazzo. Nel 2019 Eliana chiese di entrare al GF di Barbara d’Urso, che però in diretta chiuse le porte ad Eliana.

“Eliana si è resa conto di essere lei la prima vittima, di essere convinta di stare 10 anni con uomo, tale Simone Coppi. Vi dico solamente che ho scoperto di avere anch’io un fidanzato fantasma, che ha lo stesso cognome dell’ipotetico fidanzato di Alfonso Signorini, di Sara Varone e di Eliana. Anch’io ho avuto un Mark Caltagirone”

Non parteciperà al GF, ve lo anticipo da subito. Ci siamo interrogati su questa ipotesi, ma la sua richiesta non è stata presa in considerazione anche perché gli italiani hanno il diritto di sentire con le proprie orecchie queste cose incredibili, poi il Grande Fratello non è un rifugio”.