Contratto di Costa: Sostenibilità e Turismo in Sardegna

Il Comune di Stintino ha deciso di unirsi al Contratto di Costa, un’intesa tra diversi attori per pianificare una strategia condivisa destinata alla gestione e valorizzazione delle risorse dei comuni costieri nell’area del Parco Nazionale dell’Asinara.

Questo strumento di programmazione si propone di promuovere il turismo sostenibile, la destagionalizzazione, la riqualificazione del paesaggio e lo sviluppo economico in armonia con la tutela ambientale. Gli obiettivi sono in linea con le attività previste dal Piano del Parco dell’Asinara. Il Contratto coinvolge diverse istituzioni, tra cui il Parco Nazionale dell’Asinara in qualità di ente capofila, il Comune di Porto Torres, la Rete Metropolitana, la Regione Sardegna, l’Autorità di Bacino-contratti di fiume e l’Università di Sassari.

Tra gli obiettivi principali c’è la definizione di un’area vasta che favorisca l’interazione tra l’Asinara e il Golfo, la rappresentazione delle problematiche legate all’interazione tra ecologie e attività urbane, e la cooperazione tra istituzioni con un focus ambientale. Si prevede anche il riconoscimento e il coinvolgimento operativo di attori significativi nei comuni di Porto Torres, Stintino, Sassari, Sorso, Sennori e Castelsardo, oltre a una comprensione del quadro socio-istituzionale della vasta area e delle modalità di partecipazione e interazione tra le parti coinvolte.